Premier Lig'de şampiyon Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 4-1 mağlup eden Guardiola'nın öğrencileri, 97 puan toplayan Liverpool'un 1 puan önünde şampiyon oldu. Manchester City, altıncı şampiyonluğnu elde etti.

Manchester City, Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Manchester ekibi, 27. dakikada Glenn Murray'den gelen golle geri düştü. Bu gole çok çabuk reaksiyon veren City, Aymeric Laporte ve Sergio Agüero'nun fileleri bulmasıyla ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapattı.

Riyad Mahrez, 64. dakikada ceza sahası dışından harika bir gol atarak skoru 3-1'e taşıdı ve takımını rahatlattı.

72. dakikada benzer güzellikte bir gol bulan İlkay Gündoğan, tabelayı 4-1'e getirdi ve skoru belirledi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ, TOPLAMDA ALTINCI ŞAMPİYONLUK​

Manchester City, 2017/18 sezonunun ardından bu yıl da Premier Lig'i zirvede tamamladı ve ünvanını korudu.

Böylece tüm zamanlarda altıncı kez zafere uzanan City, en çok şampiyon takımlar sıralamasında altıncılığı Sunderland ve Chelsea ile paylaşıyor.

İKİ YILDA 198 PUAN, 201 GOL

Bir önceki yıl ligde 100 puan toplayarak rekor kıran ve şampiyon olan City, 2018/19 sezonunda 98 puana ulaşarak iki yıl içerisinde 198 puan kazanmış oldu.

Geçtiğimiz sezon ligde 104 gol atan Manchester City, 2018/19'u da 97 golle tamamlayarak iki yılda toplam 201 gol kaydetti.

7 PUAN FARKTAN GELDİ

Manchester ekibi, zirve yarışı verdiği rakibi Liverpool'a karşı ligin 20. haftasını yedi puan geride tamamladı. Bir sonraki hafta Liverpool'u sahasında 2-1 mağlup eden City, kalan haftalarda aradaki farkı kapatmak adına en önemli adımı atmıştı.

EN GOLCÜ AGÜERO

Arjantinli yıldız, takımı adına bir kez daha en önemli gol silahı oldu. Bu sezon 21 gole imza atan Agüero, 8 de asist yaparak Manchester ekibini sırtladı.

Raheem Sterling 17 gol ve 10 asist üretirken, Leroy Sane de 10 asiste şampiyonlukta önemli pay sahibi oldular.