Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a başkan olması durumunda John Benjamin Toshack'ı göreve getireceğini ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale'in de transfer edileceğini şu sözlerle aktardı;

"John Benjamin Toshack, bugün buraya gelecekti ama adaylığımız döneminde çıkan ıslak imza sorunu yüzünden Toshack'ın buraya gelmesi ertelendi. Eğer Toschack bugün buraya gelseydi Real Madrid'de mutsuz olan Gareth Bale'i getireceğini söyleyecekti. Toschak bize Gareth Bale'ı çok uygun bir ücrete getirebileceğini söyledi. Bizim Aboubakar'a verdiğimiz ücretlerin yarısı kadar bir ücrete getireceğiz. Futbolcular oynadıkları takımlarda mutsuz olduğu zaman böyle fırsatlar doğabiliyor."







HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

1960 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Moda İlkokulu'nda, orta ve liseyi ise Marmara Koleji Fen Bölümü'nde okudu. İtalyan Kültür Derneğinde 2 yıl İtalyanca eğitim aldı. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

1993-1994 sezonunda İtalya'nın Lazio Kulübü'nün çalışma koşullarını ve idman programlarını bizzat Roma'da bulunarak inceledi.

Futbola Fenerbahçe Kulübünün alt yapısında oynayarak başladıktan sonra amatör olarak devam etti. Antrenör lisansına sahip olan Hürser Tekinoktay, 1994-95 yıllarında Türk Ekibini Amsterdam oyunlarına hazırlayarak, 1995 Amsterdam'da Türk ekibinin Teknik Sorumluluğunu üstlendi.

1995 yılı Haziran ayından itibaren;

1995-1996 BJK Yıldız Takım Ant.

1996-1997 BJK PAF Takım Ant.

1997-1998 BJK 15 Yaş Grup Ant.

1998-1999 BJK B Gençler Ant.

1999-2000 BJK A Gençler Ant.

görevlerinde bulunduğu süre içerisinde bir çok yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk ve dereceler aldı. Bu süre içerisinde Nihat Kahveci' nin Beşiktaş alt yapısına katılıp A Takımına kazandırıldığı 1 yıl içindeki sürede antrenörlüğünü yaptı.



Beşiktaş Alt Yapısında görev aldığı sürede 269 resmi ve özel maçta 234 galibiyet aldı.

2000-2001 Sezonunda Nevio Scala'nın Beşiktaş Klubü Teknik Direktörlüğüne gelişiyle birlikte 1,5 ay kadar bir süre beraber olmasına rağmen , kendisine verilen tercümanlık görevini BJK Kulübündeki antrenörlük kontratının devam etmesi nedeni ile ifa edemedi.





DARDANELSPOR GÜNLERİ

2001-2002 sezonunda Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi ile yaklaşık 1.5 yıl süre ile çalıştığı dönemde 72 resmi ve özel müsabakada 33 maçta galibiyet aldı. Ayrıca aynı dönemde Ç.Dardanelspor, Türkiye Kupasında 3 tur atlayarak ilk 16'ya kaldı.

Görev yaptığı süre içerisinde Çanakkale Dardanelspor'da başta Okan Koç, Tolga Seyhan, Gökhan Zan, Fevzi Elmas, Hasan Kabze olmak üzere bir çok oyuncunun Süper Lig'e ve 2 A Kategorisine transfer olması ile kulübün hem sosyal hem ekonomik gelişmesinde önemli rol oynadı.

Antrenörlük hayatından sonra bir süre BirGün gazetesinde yazılar yazan Tekinoktay 2008 yılında mevcut yönetim kurulunun Fulya Projesi ile ilgili Beşiktaş'ı zarara uğrattığı gerekçesiyle mali kongrede yönetimi ibra etmeyip dava açma yoluna gitmişti.

Yaklaşık 10 yıl süren dava sonunda 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü'nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal ederek Türk Futbol tarihinde emsal olarak geçecek bir kararı çıkarttı.

