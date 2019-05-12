Başakşehir - Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden Başakşehir, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi. Peki, şampiyonluk yarışında etkili olacak Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Başakşehir - Ankaragücü maçının detayları...

BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Ankaragücü maçı 12 Mayıs yani bugün saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert - Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Robinho (Adebayor)

Ankaragücü: Altay Bayındır - Kitsiou, Pazdan, Ante Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Thibault Moulin , Hector Canteros , Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Ankaragücü ile oynadığı 11 maçın sadece üçünü kazanabilen Başakşehir (4B 4M), bu galibiyetleri son üç karşılaşmada aldı.

Ankaragücü ile evinde oynadığı beş Süper Lig maçında da gol bulan Başakşehir (1G 1B 3M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (3-0).

Ankaragücü, Süper Lig tarihinde Başakşehir karşısında aldığı dört galibiyetin üçünü deplasman maçlarında elde etti.

Son dört Süper Lig maçında 10 puan kaybeden Başakşehir (2B 2M), daha önceki 19 karşılaşmada 11 puan kaybetmişti (14G 4B 1M).

Ankaragücü, bu sezon İstanbul deplasmanlarında oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybetti; tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı (3-1).

Bu sezon Süper Lig maçlarında skor olarak en uzun süre önde oynayan takım olan Başakşehir (toplam 1133 dakika), son dört haftada sadece Beşiktaş karşılaşmasında öne geçebildi (7 dakika).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en az gol yiyen takım Başakşehir (1). Bu dakika aralığında kalesinde Ankaragücü'den (6) daha fazla gol gören tek ekip ise Sivasspor (7).

Bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atamayan Başakşehir, Kasım-Aralık 2008'den bu yana üç maçlık kuraklık yaşamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Başakşehir'den Edin Visca (12 gol & 13 asist – 18 puan).

Devre arasında transfer olmasına rağmen Ankaragücü formasıyla bu sezon en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Tyler Boyd (4 gol & 4 asist), son üç Süper Lig maçında gol ya da asist katkısı yapamadı.