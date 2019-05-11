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  • 11.05.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 21:04

Maç sonucu: 3-3 Demir Grup

Spor Toto Süper Lig’de kalma mücadelesini sürdüren , evinde ile 3-3 berabere kaldı.

6 gollü maçtan gülen çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren , evinde Demir Grup ile 3-3 berabere kaldı. Ege temsilcisinin gollerini Deniz, Jarome ve Axel attı. Sivasspor'un golleri ise Emre, Emir ve Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla 34 puana yükselen Göztepe, 15. sırada yer aldı. Yiğidolar ise 38 puanla 11. sırada yer buldu.

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