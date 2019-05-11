Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, evinde Demir Grup Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Ege temsilcisinin gollerini Deniz, Jarome ve Axel attı. Sivasspor'un golleri ise Emre, Emir ve Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla 34 puana yükselen Göztepe, 15. sırada yer aldı. Yiğidolar ise 38 puanla 11. sırada yer buldu.