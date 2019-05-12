Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki kongre saat 10.30'da başlayacak. Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.
EZELİ RAKİPLERİNİ HEDEF ALDI
Başkan Fikret Orman dünkü toplantıda özellikle G.Saray ve F.Bahçe'yi hedef aldı. Orman G.Saray'ı kastederek, "Bazı rakiplerimiz mallarını sattılar. Biz onlar gibi mal mülk satmadık" ifadesini kullandı.
SON KEZ ADAY OLACAĞIM
F.Bahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasına da değinen Orman, "Onlar da bağış topluyor. Biz kimseden yandım istemedik" dedi. Orman son kez aday olacağını hatırlatarak herkesi sakin olmaya çağırdı.
ÖNCE 'KARI GİBİ' DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Fikret Orman kendisi için yapılan eleştirilere, "Arkamdan karı gibi konuşuyorlar" diye cevap verdi. Bunun üzerine bazı kadın üyeler bu sözlere tepki gösterdi. Orman da hanımlardan özür diledi.
İDARİ VE MALİ YÖNDEN İBRA EDİLDİLER
Beşiktaş Yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. Bu arada Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin olarak açıklandı.
EZELİ RAKİPLERİNİ HEDEF ALDI
Başkan Fikret Orman dünkü toplantıda özellikle G.Saray ve F.Bahçe'yi hedef aldı. Orman G.Saray'ı kastederek, "Bazı rakiplerimiz mallarını sattılar. Biz onlar gibi mal mülk satmadık" ifadesini kullandı.
SON KEZ ADAY OLACAĞIM
F.Bahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasına da değinen Orman, "Onlar da bağış topluyor. Biz kimseden yandım istemedik" dedi. Orman son kez aday olacağını hatırlatarak herkesi sakin olmaya çağırdı.
ÖNCE 'KARI GİBİ' DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Fikret Orman kendisi için yapılan eleştirilere, "Arkamdan karı gibi konuşuyorlar" diye cevap verdi. Bunun üzerine bazı kadın üyeler bu sözlere tepki gösterdi. Orman da hanımlardan özür diledi.
İDARİ VE MALİ YÖNDEN İBRA EDİLDİLER
Beşiktaş Yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi. Bu arada Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin olarak açıklandı.
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