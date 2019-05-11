Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maç 11 Mayıs yani bugün saat 16.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

Çınar'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Emre Malok olacak.

BELHANDA CEZALI, MİTROGLOU SAKAT

Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGDE MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'deki son 17 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

DEPLASMAN MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi.

Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

RİZESPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, kazanarak son haftalarda kaybettikleri puanları telafi etmek istediklerini söyledi.

Kartal, ligde son üç haftada beraberliklerle 6 puan kaybettiklerini bununda ilk 5 yarışında bir adım geride kalmalarına neden olduğunu belirtti.

Ligdeki ilk 5 hedefinden vazgeçmediklerini aktaran Kartal, "Elbette son üç maçta kaybedilen 6 puan önemli ama iyi futbol oynuyoruz. İkinci yarının en iyi oyun oynayan ekiplerinden birisiyiz. Galatasaray karşısında kazanarak son üç haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Kalan üç maçı kazanabilirsek ilk 5 hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Taraftara büyük iş düştüğünü kaydeden Kartal, "Gücümüze güç katan önemli bir taraftar desteğimiz var Galatasaray karşısında da aynı şekilde onları arkamızda görmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarında taraftarın enerjisi takıma yansıyor. Bu maçta da onların 90 dakika desteğini bekliyoruz. Hep birlikte evlerimize mutlu dönmek için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıktan çıkan Aatıf'ın maç kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi.