Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

FENERBAHÇE'YE CÜNEYT ÇAKIR

Fenerbahçe ise Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar yapacak.



Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a AVAR olarak Tarık Ongun eşlik edecek.