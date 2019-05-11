Bursaspor lige yeniden tutundu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Bursaspor, 32. hafta maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Timsah bu sonuçla 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 33 yaparak umudunu korudu.

SAHNE CHEDJOU'NUN

Bursaspor'a 3 puanı getiren tek golü 16'da Chedjou kaydetti. Antalya'da 71'de Cissokho kırmızı kart gördü. Maç fazlasıyla 16. sıraya çıkan Bursaspor, haftaya evinde rakibi Göztepe'yi konuk edecek.