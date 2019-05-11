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Düşme hattı karıştı! lige yeniden tutundu

Ligde kalma savaşı veren Bursa, Antalya’yı Chedjou ile yıktı. 7 maç sonra kazanarak derin bir nefes aldı.

Bursaspor lige yeniden tutundu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren , 32. hafta maçında 'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Timsah bu sonuçla 7 hafta sonra galip geldi ve puanını 33 yaparak umudunu korudu.

SAHNE CHEDJOU'NUN
Bursaspor'a 3 puanı getiren tek golü 16'da Chedjou kaydetti. Antalya'da 71'de Cissokho kırmızı kart gördü. Maç fazlasıyla 16. sıraya çıkan Bursaspor, haftaya evinde rakibi Göztepe'yi konuk edecek.

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