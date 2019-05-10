Yok böyle bir sezon! 7 mucize maç 1 sezona sığdı

2018/19 sezonu Şampiyonlar Ligi tarihi için çok özel bir sezon olacak. Liverpool'un Barcelona'yı 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Anfield'da 4-0 yenmesinin üzerinden sadece 24 saat geçmişti ki bu kez Ajax-Tottenham maçında bir inanılmaz olay daha gerçekleşti. Tottenham 2-0'dan geri gelip 90+6'da attığı golle maçı 3-2 kazanmıp adını finale yazdırdı. Ajax'ın Son 16 turunda Real Madrid'i deplesmanda 4-1, çeyrek finalde ise Juventus'u yine deplasmanda 2-1 yenerek turu geçtiği maçlar da hafızalarda yer etti. M.United'ın PSG'yi deplasmnanda 3-1 yenerek elemesi de inanılmaz sonuçlardan biri oldu. Bunların dışında Juventus'un A.Madrid'i 2-0'ın rövanşında 3-0 yenerek elemesi, Tottenham'ın 4-3 kaybetmesine rağmen turu geçerek yarı finale yükseldiği M.City maçı da unutulmazlar arasında yer aldı.