F.Bahçe sezonun geneline bakıldığında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Forvet hattının durumu ise sezonu özetliyor. Bu sezon ligde F.Bahçe forması giyen forvetlerin gole çevirme yüzdeleri ve gol sayıları: Michael Frey %20 (3 gol), Andre Ayew %15,6 (5 gol), Roberto Soldado %15,2 (5 gol), Islam Slimani %2,8 (1 gol).​



İSVİÇRELİ GOLCÜ FREY SEZONU KAPATTI!

Ersun Yanal'ın göreve gelmesinden sonra formayı unutan Michael Frey sakatlandı ve sezonu kapattı. İsviçreli golcü de kısmi yırtık tespit edildi. Frey, 25 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.