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'de forvetler gol atamıyor

Sarı-Lacivertli forvetlerin gole çevirme oranları dikkat çekiyor...

Forvetler karavana attı!

F.Bahçe sezonun geneline bakıldığında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Forvet hattının durumu ise sezonu özetliyor. Bu sezon ligde F.Bahçe forması giyen forvetlerin gole çevirme yüzdeleri ve gol sayıları: Michael Frey %20 (3 gol), Andre Ayew %15,6 (5 gol), Roberto Soldado %15,2 (5 gol), Islam Slimani %2,8 (1 gol).​


İSVİÇRELİ GOLCÜ FREY SEZONU KAPATTI!
Ersun Yanal'ın göreve gelmesinden sonra formayı unutan sakatlandı ve sezonu kapattı. İsviçreli golcü de kısmi yırtık tespit edildi. Frey, 25 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

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