Bursa'dan hayati 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Bursaspor deplasmanda Antalyaspor'u 19.dakikada Chedjou'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle kümede kalma umutlarını diri tutan Bursaspor puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

Yeşil-beyazlılar önümüzdeki hafta küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Göztepe'yi ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Saivet'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou'nun kafası ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar'ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar'ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet'in vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti.