Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 09.05.2019 08:24
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 08:24

Müslüman futbolcular maç esnasında oruç açtı

'ın müslüman futbolcuları Mazraoui ve Ziyech, 'ndeki maçında oruçlarını açtı.

Maç esnasında oruç açtılar

'nde ve 'u eleyerek tarih yazan , yarı finalde İngiliz devi 'ı ağırladı.

Amsterdam Arena'da oynanan maçta Ajaxlı müslüman futbolcular Noussair Mazraoui ve , maç sırasında oruç açtı.

Tottenham karşısındaki maça 11'de başlayan iki Faslı futbolcu, müsabakanın 21. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.

O anlar objektiflere yansımazken, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Ajax'ın ikinci golünü Hakim Ziyech, 35. dakikada kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMüslüman futbolcular maç esnasında oruç açtı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri