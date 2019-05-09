Müslüman futbolcular maç esnasında oruç açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Juventus'u eleyerek tarih yazan Ajax, yarı finalde İngiliz devi Tottenham'ı ağırladı.
Amsterdam Arena'da oynanan maçta Ajaxlı müslüman futbolcular Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech, maç sırasında oruç açtı.
Tottenham karşısındaki maça 11'de başlayan iki Faslı futbolcu, müsabakanın 21. dakikasında saha kenarına gelerek oruçlarını açtı.
O anlar objektiflere yansımazken, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.
Öte yandan, Ajax'ın ikinci golünü Hakim Ziyech, 35. dakikada kaydetti.
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