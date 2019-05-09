Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu... Evinde 1-0 yenildiği Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Tottenham finalde Liverpool'un rakibi oldu. De Ligt ve Ziyech'in golleriyle 2-0 geriye düşen İngiliz ekibi ikinci yarıda Lucas Moura ile 2-2'yi buldu. Sambacı 90+5'te birkez daha sahne aldı ve Tottenham final biletini cebine koydu.