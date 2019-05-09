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karşısında muhteşem geri dönüş! final biletini kaptı

Tottenham 90+5’te final biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu... Evinde 1-0 yenildiği 'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden finalde 'un rakibi oldu. De Ligt ve Ziyech'in golleriyle 2-0 geriye düşen İngiliz ekibi ikinci yarıda Lucas Moura ile 2-2'yi buldu. Sambacı 90+5'te birkez daha sahne aldı ve Tottenham final biletini cebine koydu.

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