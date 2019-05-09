İşte Faty'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:



Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.

Faty'nin paylaşımına Ankaragücü'nden eski takım arkadaşı Mustafa El Kabir ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Yassine Benzia'dan yorum geldi.



