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  • 09.05.2019 08:28
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 08:28

'nde sözleşmesini feshetti

ekibi 'nde Senegalli futbolcusu kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

İşte Faty'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara devamlı desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim.

Faty'nin paylaşımına 'nden eski takım arkadaşı ve 'de kadro dışı kalan Yassine Benzia'dan yorum geldi.

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