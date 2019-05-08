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  • 08.05.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 23:05

Beko derbide 'ya fark attı! (MS: FB 90 - 67 GS)

Tahincioğlu 'nde Beko ile , 27. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli ekip kendi seyircisinin önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı 90-67 mağlup etti.

Derbide kazanan Fenerbahçe
Tahinicoğlu 27. hafta mücadelesinde Beko, 'yı 'da ağırladı. Dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 90-67 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 23. galibiyetini alırken, Galatasaray 10. mağlubiyetini aldı.




21-22 Galatasaray Doğa Sigorta(1. PERİYOT SONUCU)

Fenerbahçe Beko 49-36 Galatasaray Doğa Sigorta (DEVRE)

Fenerbahçe Beko 70-51 Galatasaray Doğa Sigorta (3. PERİYOT SONUCU)

Fenerbahçe Beko 90-67 Galatasaray Doğa Sigorta (MAÇ SONUCU)

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