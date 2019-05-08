Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta'yı Ülker Sports Arena'da ağırladı. Dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 90-67 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 23. galibiyetini alırken, Galatasaray 10. mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko 21-22 Galatasaray Doğa Sigorta(1. PERİYOT SONUCU)
Fenerbahçe Beko 49-36 Galatasaray Doğa Sigorta (DEVRE)
Fenerbahçe Beko 70-51 Galatasaray Doğa Sigorta (3. PERİYOT SONUCU)
Fenerbahçe Beko 90-67 Galatasaray Doğa Sigorta (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko 21-22 Galatasaray Doğa Sigorta(1. PERİYOT SONUCU)
Fenerbahçe Beko 49-36 Galatasaray Doğa Sigorta (DEVRE)
Fenerbahçe Beko 70-51 Galatasaray Doğa Sigorta (3. PERİYOT SONUCU)
Fenerbahçe Beko 90-67 Galatasaray Doğa Sigorta (MAÇ SONUCU)
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