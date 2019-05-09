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  • 09.05.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 10:05

Frank Ribery 'a geri mi dönüyor?

2004-2005 sezonunda bir süre forması giyen ancak olaylı bir şekilde ayrılan Frank Ribery, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İdari menajer Şükrü Hanedar, ’ten ayrılacak olan Fransız yıldızın menajeri Alain Migliaccio’dan randevu istedi.

14 yıl sonra yeniden Galatasaray'da!

Ligde ve kupada mutlu sona çok yakın olan transferde de şampiyon olmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kulüp, sezon sonunda 'ten ayrılacağı açıklanan 'ye 14 yıl aradan sonra yeniden G.Saray forması giydirmeyi hedefliyor.

ALMAN GAZETELERİNİN MANŞETİNDE

Bu amaçla kolları sıvayan idari menajer Şükrü Hanedar, 36 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasa geçerek randevu istedi. Sızan bilgilere göre görüşme iki hafta sonra gerçekleşecek. Bild gazetesi de geçtiğimiz günlerde "Eski kulübü Ribery'yi istiyor" diye yazmıştı.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, 2004/05'in devre arasında geldiği Cim Bom'dan yarım sezon sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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