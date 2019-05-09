Ligde ve kupada mutlu sona çok yakın olan Galatasaray transferde de şampiyon olmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kulüp, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Franck Ribery'ye 14 yıl aradan sonra yeniden G.Saray forması giydirmeyi hedefliyor.



ALMAN GAZETELERİNİN MANŞETİNDE

Bu amaçla kolları sıvayan idari menajer Şükrü Hanedar, 36 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasa geçerek randevu istedi. Sızan bilgilere göre görüşme iki hafta sonra gerçekleşecek. Bild gazetesi de geçtiğimiz günlerde "Eski kulübü Ribery'yi istiyor" diye yazmıştı.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, 2004/05'in devre arasında geldiği Cim Bom'dan yarım sezon sonra olaylı bir şekilde ayrılmıştı.