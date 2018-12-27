spanyol ve Alman medyasıile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteler, sezon sonundaile yollarını ayıracak'nin Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu.'te Sarı-Kırmızılı takımda forma giymiş ve iz bırakmıştı., Ribery'ninsözleşmesi bitinceGalatasaray'a gideceğiniiddia etti. İtalyanhaber ajansıda Ribery'nin Aslan'asezon sonunda transferolacağını yazdı.