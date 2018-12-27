İtalyan, İspanyol ve Alman medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu. Gazeteler, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak Franck Ribery'nin Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. 35 yaşındaki kanat oyuncusu 2005'te Sarı-Kırmızılı takımda forma giymiş ve iz bırakmıştı.
İMZALAR SEZON SONUNDA
İspanyol Mundo Deportivo Gazetesi, Ribery'nin sözleşmesi bitince Galatasaray'a gideceğini iddia etti. İtalyan haber ajansı ANSA da Ribery'nin Aslan'a sezon sonunda transfer olacağını yazdı.
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