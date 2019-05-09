Derbiden sonra arası açılan Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki sular durulacağa benzemiyor. Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel'in, Galatasaray'la el sıkışmasından sonra çok daha ses getirecek bir anlaşma kapıda.



Beşiktaş bu sezon Galatasaray'ın gol yükünü çeken Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Aslında siyah-beyazlı yönetimin Onyekuru için bir girişimde bulunma düşüncesi yoktu. Ancak Everton Kulübü'nün teklifi çok cazip geldi. Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan kadrosuna katan İngiliz kulübü, bu transfer için ödemesi gereken son taksidi yatırmadı. Evertonlu yetkililer, 5 milyon euroyu bulan son taksit için Beşiktaş'a son derece ilgi çekici bir teklifte bulundu.





HEYECANLANDIRDI

Galatasaray'da bu sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisine sahip olan Everton, Beşiktaş'a 5 milyon euro yerine Nijeryalı forveti önerdi. İngiliz kulübünün yetkilileri, sezon sonunda Galatasaray'la anlaşması sona erecek olan Onyekuru'yu iki yıllığına kiralık Beşiktaş'a kiralık olarak vermeye hazır olduklarını iletti.



Fikret Orman ve ekibini heyecanlandıran bu teklif ne kadar cazip görünse de şimdilik beklemeye alındı. Beşiktaş yönetiminin, bu pazar günü yapılacak başkanlık seçiminden sonra transfer için görüşme yapma kararı aldı. Seçimden sonra anlaşma sağlanırsa son yılların en çok ses getirecek transferine imza atılmış olacak. Ayrıca Ryan Babel'le anlaşan Galatasaray'a da sezonun golü atılmış olacak.