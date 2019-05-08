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'a verilen sözler tutulmuyor! ’da 50 iş adamından sadece 8’i sözünü tutmuş

1 milyon TL ve üzeri bağış sözü veren 50 iş adamından sadece 8’i sözünü tutmuş.

Fener Ol’da sözünü tutmayanlar var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fener Ol kampanyası için 50 zengin Fenerbahçeliden 1'er milyon TL'den 50 milyon TL sözü aldığı iddia edilmişti. Kampanyadan önce Koç'a, 1 milyon TL'nin üzerinde yardım sözü veren 50 zenginden sadece 8'inin sözünü yerine getirdiği, bazılarının ise 100 ila 250 bin civarında bağış yaptıkları bildirildi. Fener Ol'da rakamın 100 milyon TL'yi aştığı belirtiliyor.

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