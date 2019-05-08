Yanal yönetime rapor verdi! 4 isim için ‘kalsın’

Fenerbahçe'de yeni sezon için planlamalar tüm hızıyla devam ederken, teknik patron Ersun Yanal'ın 4 futbolcunun için gelecek sezon takımda kalmasını istediğini yönetime rapor ettiği bildirildi.

ELJİF 1 YIL DAHA BİZDE OLMALI

Tecrübeli teknik adamın haziranda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena, Skrtel ve Soldado'nun takımda kalmasının olumlu olacağını, ayrıca Eljif'in henüz parlamadağını, en az 1 yıl daha Fenerbahçe'de oynamasının gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi.

SKRTEL HENÜZ ANLAŞMADI

Bu arada Skrtel'in İtalyan kulübü Parma ile henüz anlaşmadağı, Valbuena'yı da bazı Arap kulüplerinin istediği gelen haberler arasında.