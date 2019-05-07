SÜPER Lig'de sezon boyunca aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da raporu doğrultusunda ilk hamle yapılacak. Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde 3 önemli yıldızın menajeriyle masaya oturması bekleniyor.

2021 YILINDA SONA ERİYOR

F.Bahçe Atletico Madrid forması giyen Hırvat santrfor Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak için menajeriyle temas kuracak. 31 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

4 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kanarya'nın hedefindeki bir başka isim ise Alberto Moreno. İspanyol sol kanat oyuncusunun Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 26 yaşındaki futbolcu 4 kez milli takım forması giydi.

YANAL'IN SOUCEK ISRARI

Comollı'nin görüşme yapacağı bir başka isim ise Tomas Soucek. 24 yaşındaki Çek ön liberoyu Ersun Yanal'ın istediği bildirildi. Onun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.