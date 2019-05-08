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Alman panzeri için Fener resmen devrede

ile sözleşmesi bitecek olan ve Yanal’ın çok istediği ’un menajeri ile temasa geçildi... İlk görüşmeler olumlu geçti. Alman santrforun kendisi ile önümüzdeki hafta içinde bir araya gelineceği bildirildi...

Tarihinin en kötü sezonunun ardından yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Alman forvet Max Kruse için Fenerbahçe yönetimi ile sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı ve görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

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