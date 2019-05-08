Tarihinin en kötü sezonunun ardından yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Alman forvet Max Kruse için Fenerbahçe yönetimi ile sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı ve görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.