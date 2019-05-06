Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından zirve yeniden şekillendi. Sarı-kırmızılı takım en yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonluk umudu olan Beşiktaş, bu sonucun ardından şansını çok zora soktu ve zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Kalan haftalarda gözler daha çok Galatasaray ve Başakşehir maçlarına çevrilecek.