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  • 06.05.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 11:40

Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? , , 'ın şampiyonluk yarışı

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken nefesler tutuldu. Dün oynanan - derbisini 2-0'la geçen Galatasaray, zirveye oturdu. ile aynı puana sahip olan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumuna geçerken, Beşiktaş ise zirve yarışına havlu attı. Peki Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından zirve yeniden şekillendi. Sarı-kırmızılı takım en yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonluk umudu olan Beşiktaş, bu sonucun ardından şansını çok zora soktu ve zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Kalan haftalarda gözler daha çok Galatasaray ve Başakşehir maçlarına çevrilecek.

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