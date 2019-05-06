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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Usta spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından maçın hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Çakar Beşiktaş'ı eleştirirken, Yıldırım'ın eyyam örneği sergilediğini belirtti.

06.05.2019 10:35 - Son Güncelleme: 06.05.2019 10:37
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Hakem, yanlış taç, yanlış fauller, hepsi bir yana Beşiktaş dünya futbol tarihinde eşine ender rastlanacak iki taç uyuklamasıyla maçı kaybetti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Aslında baktığımızda ilk yarı kötü maç oldu. Kimse bir şeyini ortaya koymazken, hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ı doğramak için her şeyini ortaya koydu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Fazla bir pozisyon var mı, yok ama devrenin sonlarına doğru çok ama çok tuhaf bir olay yaşandı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Topa Mariano vurdu, top bizim gördüğümüz kadarıyla Caner'in bacak arasından geçip 30 metre uzaktan orta sahanın kenarından taca çıktı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...

Hakeme baktık, işaret yok. Yardımcı hakem de bir yön göstermiyor ama oyuncuların vücut diline baktığımızda tacı Beşiktaş kullanacak havasındalar.

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