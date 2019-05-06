Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili şok sözler: Şeytani düdüklerle...
Usta spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından maçın hakemi Bülent Yıldırım ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Çakar Beşiktaş'ı eleştirirken, Yıldırım'ın eyyam örneği sergilediğini belirtti.
06.05.2019 10:35
- Son Güncelleme: 06.05.2019 10:37
Hakem, yanlış taç, yanlış fauller, hepsi bir yana Beşiktaş dünya futbol tarihinde eşine ender rastlanacak iki taç uyuklamasıyla maçı kaybetti.
Aslında baktığımızda ilk yarı kötü maç oldu. Kimse bir şeyini ortaya koymazken, hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ı doğramak için her şeyini ortaya koydu.
Fazla bir pozisyon var mı, yok ama devrenin sonlarına doğru çok ama çok tuhaf bir olay yaşandı.
Topa Mariano vurdu, top bizim gördüğümüz kadarıyla Caner'in bacak arasından geçip 30 metre uzaktan orta sahanın kenarından taca çıktı.
Hakeme baktık, işaret yok. Yardımcı hakem de bir yön göstermiyor ama oyuncuların vücut diline baktığımızda tacı Beşiktaş kullanacak havasındalar.