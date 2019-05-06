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  • 06.05.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 14:11

Son dakika: 'den - derbisi açıklaması

Başkanı , 2-0 kazanılan derbisiyle ilgili konuştu. Mustafa Cengiz, "Dün iki takım için de hata yapılmış olabilir, yanlışlar olabilir. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı" dedi.

Mustafa Cengiz'den Beşiktaş derbisi açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisi ve tartışılan hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın başkanının açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Ben şunu söyleyeyim son düdük çalınmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Eleştirenlere saygı duyarım. Önemli olan sporun barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesi."

"Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı"

Hakemlerle ilgili bir kura çekilsin demiştim ancak belli kesimler tepki verdi, bu bir öneriydi. Şimdi hakemden neden şikayet ediyorlar anlamış değilim. Bir insan hakemler için feryat ediyorsa ben o insanın dinlenmesinden yanayım"

Dün her iki takım için de hatalar olmuş olabilir, yanlışlar olabilir. Bunun tartışmasını kamuoyu yapıyor. Kendimiz için özel bir şey istemiyoruz. Camialar arasında gerginlik olmadan, birbirine saygı duyan bir lig istiyorum."

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ÜZERİNE

"Tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız. Ben görmedim bile. Bir küfürlü tezahürat girişimi oldu ancak durdurduk."

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