



Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. Belki de ligin kaderini belirleyecek maçta golsüz eşitlik sürerken, sarı-kırmızılıların 27. dakikada Belhanda ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



