Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. Belki de ligin kaderini belirleyecek maçta golsüz eşitlik sürerken, sarı-kırmızılıların 27. dakikada Belhanda ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. Belki de ligin kaderini belirleyecek maçta golsüz eşitlik sürerken, sarı-kırmızılıların 27. dakikada Belhanda ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
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