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  • 05.05.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 20:22

İşte dev derbide 'ın iptal edilen golü!

Spor Toto 'in 31. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray'ın ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşıyor. Belki de ligin kaderini belirleyecek maçta golsüz eşitlik sürerken, sarı-kırmızılıların 27. dakikada Belhanda ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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