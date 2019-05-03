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  • 03.05.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 17:31

'den 'a zehir zemberek sözler!

Yönetimi, sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Başkanı için çok sert bir açıklamada yayımladı. Yayınlanan açıklama da zehir zemberek sözler yer aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Fener ol" kampanyasıyla ilgili "Biz yapsak dilendi derler" açıklamasına cevap verirken, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrasında hakem Mete Kalkavan'a "Dirar'a neden sarı kart vermediniz" şeklinde soru sormasına da tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

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