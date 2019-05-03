Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Fener ol" kampanyasıyla ilgili "Biz yapsak dilendi derler" açıklamasına cevap verirken, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in Konyaspor maçı sonrasında hakem Mete Kalkavan'a "Dirar'a neden sarı kart vermediniz" şeklinde soru sormasına da tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...