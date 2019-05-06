Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında sakatlanan Salah'la ilgili yıkan haberi verdi.

Beyin sarsıntısı geçiren Mısırlı yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'ya karşı oynayamayacağı duyuruldu.

Klopp, dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Salah'la ilgili soruya "Barcelona'ya karşı oynayacak durumda değil. Kendisini daha iyi hissediyor ama medikal anlamda sahada yer alması mümkün değil. Maçla ilgili her şey mümkün" yanıtını verdi.

Liverpool'da Firmino da Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bu zorlu mücadelede görev alamayacak.

Camp Nou'da oynanan ilk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı.