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  • 06.05.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 15:15

Liverpool'da depremi! Resmen açıklandı...

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 'ın maçında formasından uzak kalacağını duyurdu.

Salah şoku! Resmen açıklandı...

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ikinci yarısında sakatlanan Salah'la ilgili yıkan haberi verdi.

Beyin sarsıntısı geçiren Mısırlı yıldızın, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında 'ya karşı oynayamayacağı duyuruldu.

Klopp, dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Salah'la ilgili soruya "Barcelona'ya karşı oynayacak durumda değil. Kendisini daha iyi hissediyor ama medikal anlamda sahada yer alması mümkün değil. Maçla ilgili her şey mümkün" yanıtını verdi.

Liverpool'da Firmino da 'ın yöneteceği bu zorlu mücadelede görev alamayacak.

'da oynanan ilk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı.

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