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nefes aldı

Ligde kalma savaşı veren , ’yı (2) ve (2)’in golleriyle devirdi. Böylece bitime üç maç kala küme düşme hattının üstüne çıktı.

Göztepe nefes aldı
Göztepe'ye hayat öpücüğü... Ligde kalma savaşı veren İzmir ekibi evinde ağırladığı spor'u 4-1 mağlup ederek hem küme düşme hattından kurtuldu hem de ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan 11'de 'la öne geçti ancak Mevlüt 18'de eşitliği sağladı. Göztepe 35'te 'in penaltısıyla 2-1 öne geçti.

​ANTALYA MAÇI 10 KİŞİ BİTİRDİ
İlk devreyi 2-1 önde kapatan Göztepe 66'da Deniz'in penaltısıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 72'de Serdar'ın golüyle skoru 4-1 yapan Göztepe maçı 4-1 kazandı. Antalya'da Charles 66'da kırmızı kart gördü.

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