Göztepe nefes aldı

Göztepe'ye hayat öpücüğü... Ligde kalma savaşı veren İzmir ekibi evinde ağırladığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek hem küme düşme hattından kurtuldu hem de ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Göztepe 11'de Serdar'la öne geçti ancak Mevlüt 18'de eşitliği sağladı. Göztepe 35'te Deniz'in penaltısıyla 2-1 öne geçti.
ANTALYA MAÇI 10 KİŞİ BİTİRDİ
İlk devreyi 2-1 önde kapatan Göztepe 66'da Deniz'in penaltısıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 72'de Serdar'ın golüyle skoru 4-1 yapan Göztepe maçı 4-1 kazandı. Antalya'da Charles 66'da kırmızı kart gördü.
ANTALYA MAÇI 10 KİŞİ BİTİRDİ
İlk devreyi 2-1 önde kapatan Göztepe 66'da Deniz'in penaltısıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 72'de Serdar'ın golüyle skoru 4-1 yapan Göztepe maçı 4-1 kazandı. Antalya'da Charles 66'da kırmızı kart gördü.
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