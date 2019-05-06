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Gençler biletini erteledi

G.Birliği 1 puan alması halinde adını ’e yazdıracağı maçta ’ye yenildi. Konuk ekip ise hedefe 1 adım daha yaklaştı.

Gençler Süper Lig BİLETİNİ ERTELEDİ
1.Lig'de 1 puan alması halinde bitime 2 hafta kala 'e yükselmeyi garantileyeceği maçta evinde takipçisi spor'a 3-0 yenildi.

TUR HAFTAYA KALDI
G.Birliği, haftaya Gazişehir'den 1 puan alırsa Süper Lig'e yükselecek. Denizli ise haftaya 'ü yenerse Süper Lig'e çıkacak.

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