1.Lig'de Gençlerbirliği 1 puan alması halinde bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyeceği maçta evinde takipçisi Denizlispor'a 3-0 yenildi.
TUR HAFTAYA KALDI
G.Birliği, haftaya Gazişehir'den 1 puan alırsa Süper Lig'e yükselecek. Denizli ise haftaya Karabük'ü yenerse Süper Lig'e çıkacak.
TUR HAFTAYA KALDI
G.Birliği, haftaya Gazişehir'den 1 puan alırsa Süper Lig'e yükselecek. Denizli ise haftaya Karabük'ü yenerse Süper Lig'e çıkacak.
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