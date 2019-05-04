Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Birevim Elazığspor, playoff mücadelesi veren Ümraniyespor ile 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, 10'da Bahadır Taşdelen, 66'da Emircan Altıntaş ve 79'da Recep Aydın'ın attığı gollerle deplasmanda 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

Pes etmeyen Birevim Elazığspor, 85'te Christian Bekamenga'nın golü ile farkı bire indirdi ve Mustafa Eskihellaç'ın 88 ve 90+1'de attığı gollerle de geri dönüşünü tamamladı ve maç 3-3 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Elazığspor 25 puanla 17. Ümraniyespor ise 52 puanla 8. sırada yer aldı.