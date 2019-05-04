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  • 04.05.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 22:55

1. 'de nefesleri kesen maç! 'dan mucize geri dönüş...

, 1.'in 32. haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın 79. dakikasında Ümraniyespor karşısında 3-0 geriye düşen Elazığspor, mücadelenin bitimine 5 dakika kala 3-0'dan geri döndü ve maçı 3-3 berabere bitirerek mucize bir geri dönüşe imza attı. Spor Toto 1. Lig'de Elazığspor, 79. dakikasında 3-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Nefes kesen maç! Son 5 dakikada 3 gol

1. 'de küme düşme hattında yer alan Birevim , playoff mücadelesi veren Ümraniyespor ile 3 farklı geriye düştüğü karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

Yeni Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, 10'da Bahadır Taşdelen, 66'da Emircan Altıntaş ve 79'da 'ın attığı gollerle deplasmanda 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

Pes etmeyen Birevim Elazığspor, 85'te Christian Bekamenga'nın golü ile farkı bire indirdi ve Mustafa Eskihellaç'ın 88 ve 90+1'de attığı gollerle de geri dönüşünü tamamladı ve maç 3-3 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Elazığspor 25 puanla 17. Ümraniyespor ise 52 puanla 8. sırada yer aldı.

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