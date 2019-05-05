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  • 05.05.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 11:08

ile prensipte anlaştı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , Hapoel Beer Sheva’da forma giyen “Demir Kartal” lakaplı ile prensipte anlaştı. Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Trabzonspor'a Nijeryalı yıldız

Süper Lig'de son haftalara girilirken 53 puanla dördüncü sırada bulunan , yeni sezona için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Maliyeti düşük genç oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Bordo-Mavililer'in ön libero için İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Sağlam fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle "Demir Kartal" (Iron Eagle) yakıştırması yapılan 31 yaşında ve 1.92 boyundaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

İzleme Komitesi tarafından bir süredir takip edilen Ogu, Trabzon'un sezon başında kadrosuna kattığı Nwakaeme ile birlikte Beer Sheva'da birlikte oynadı ve 21 kez de Nijerya Milli Takımı'nda forma giydi. Karadeniz ekibi, Demir Kartal'ı vatandaşı Onazi ile birlikte orta sahada oynatmayı planlıyor.

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