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  • 04.05.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 15:39

- maçı canlı yayın

'in 31.haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda , 'u ağırlıyor. 16:00'da başlayan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı yönetiyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Erzurumspor - Bursaspor | CANLI YAYIN

Son 3 haftada iki galibiyet bir beraberlik alarak kümede kalma umutlarını artıran 'un 29 puanı bulunuyor. Erzurumspor, maçını kazanarak ligde kalma mücadelesinde önemli bir virajı geride bırakmayı amaçlıyor.

Bu sezon ligde kötü günler geçiren Bursaspor'un ise 30 puanı bulunuyor. Timsahlar, kazanarak hem küme düşme korkusundan kurtulmak hem de 6 maç aradan sonra 3 puanı sevinci yaşamak istiyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim Akdağ, Hakan Arslan, Eduok, Pierre, Kone.

Bursaspor: Okan, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Saivet, Lato, Sakho, Yusuf.

MAÇIN CANLI ANLATIMINI MAÇ SAATİNDE HABERİMİZDE BULABİLİRSİNİZ.

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