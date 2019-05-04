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ile ’ın arasına yine kara kedi girdi...

F.Bahçe, Başkan Cengiz'in 'dilenme' sözüne ve küfür olayına sert tepki gösterdi. G.Saray Başkanı Cengiz için ‘‘ üzerinden iç siyaset yapma.Camianı bizimle kıyaslama. Tenhada başka kalabalıkta başka davranma” denildi

Tenhada başka kalabalıkta başka davranma!
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik bir açıklamada bulundu. Açıklamada, sert ifadeler kullanıldı ve "Sayın Cengiz ve camialarına artık üzerimizden iç siyaset yapma stratejilerinde son vermelerini ve kendi gündemlerine dönmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

'DİLENME' SÖZÜ KIZDIRDI...
Başkan Cengiz "Kampanya yapmapacağız. Taraftar bize dileniyorsunuz der" demişti. F.Bahçe de "Kendileri başaramadı Fener taraftarı sahip çıktı. Kimse kendini F.Bahçe ile kıyaslamasın" cevabını verdi.​

KÜFÜRLERE SES ÇIKARMADI
Mustafa Cengiz'in kadınlar basketbol derbisinde Fenerli yöneticilere 'hoşgeldin' dediği, tribündeki küfürlere ise ses çıkarmadığı belirtilerek, "Tenhada farklı kalabalıkta farklı davranma" ifadesi de kullanıldı.​



TÜRK FUTBOLU TEMİZLENMELİ
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın VAR ile ilgili açıklamaları için ise "Emin olduğumuz şey; Türk futbolunun tüm detaylarıyla yeniden ele alınıp acilen ve ivedilikle temizlenmesi gerektiğidir" denildi.​


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