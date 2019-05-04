yönelik bir açıklamadabulundu. Açıklamada,sert ifadeler kullanıldıvedenildi.Cengiz "Kampanya yapmapacağız. Taraftar bize dileniyorsunuz der" demişti. F.Bahçe de "Kendileri başaramadı Fener taraftarı sahip çıktı. Kimse kendini F.Bahçe ile kıyaslamasın" cevabını verdi.​Cengiz'in kadınlar basketbol derbisinde Fenerli yöneticilere 'hoşgeldin' dediği, tribündeki küfürlere ise ses çıkarmadığı belirtilerek, "Tenhada farklı kalabalıkta farklı davranma" ifadesi de kullanıldı.​

2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın VAR ile ilgili açıklamaları için ise "Emin olduğumuz şey; Türk futbolunun tüm detaylarıyla yeniden ele alınıp acilen ve ivedilikle temizlenmesi gerektiğidir" denildi.​