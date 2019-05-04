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’ta derbide 3 puana kilitlendi

Tecrübeli hoca, Adem Ljajic, Burak ve Güven ile G.Saray’ın iki stoperini hataya zorlayıp gol pozisyonları arayacak.

Baskın basanındır
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında tüm hesaplarını 3 puan için yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu deplasmanda her zamanki hücum futbolunu sergileyecek ve ilk dakikadan itibaren rakibinin üzerine gidecek. Güneş, ezeli rakibini hataya zorlayarak sonuca gidecek.

KARTAL GÖBEKTEN DELECEK
Siyah-beyazlı takımın hocası Güneş, Galatasaray'ı analiz ederken stoperler Marcao ve Luyindama'nın topla çıkarken baskı karşısında pas hataları yaptığını gözlemledi. Taktiğini de bu ikili üzerine kurdu.

3 YILDIZLA ŞOK PRES YAPACAK
Beşiktaş'ın hücumdaki silahları Burak Yılmaz, Adem Ljajic ve Güven Yalçın şok preslerle Luyindama ve Marcao'yu hataya zorlayacak. bu şok preslerle pozisyon bulup gol arayacak.

TOPA BİZ SAHİP OLMALIYIZ
Şenol hoca, Galatasaray'a karşı topla oynama yüzdesinde de önde olmak istiyor. Bunun için orta saha oyuncularıyla görüşme yapan Güneş, Atiba ve Ljajic'in derbiside daha fazla sorumluluk almasını istiyor.



2. YARIDA BURAK!
Beşiktaş'ın ​golcüsü , Siyah- Beyazlılar'a transfer olduktan sonra 12 maçta 11 gole imza attı. Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne ise Sarı-Kırmızılı formayla 9 maçta 8 gol kaydetti. Diagne'nin 28, Burak'ın 16 golü var.

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