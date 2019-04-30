Adem Ljajic’ten süper istatistik Ligin 2. yarısındaki 12 maçta 6 gol, 7 asist yapan Sırp yıldız toplam 8 gol 8 asiste ulaştı. Adem Ljajic, G.Saray maçında Güneş’in en büyük kozu olacak.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic performansıyla ligin 2. yarısına damga vurdu. Ligin ilk devresinde 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Sırp oyuncu 2. devre Beşiktaş'ın şahlanışında Burak Yılmaz'la birlikte baş aktörlerden biri oldu. Adem Ljajic 2. yarı 12 maçta 6 gol, 7 asist yaparak galibiyetlerde önemli rol oynadı. Fenerbahçe derbisinde cezalı olduğu için oynayamayan Adem, G.Saray maçında Şenol Güneş'in de en büyük kozlarından biri olacak.