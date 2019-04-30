Bugünkü
Takvim

Adem Ljajic’ten süper istatistik

Ligin 2. yarısındaki 12 maçta 6 gol, 7 asist yapan Sırp yıldız toplam 8 gol 8 asiste ulaştı. Adem Ljajic, G.Saray maçında Güneş’in en büyük kozu olacak.

Adem Ljajic’ten süper istatistik
Beşiktaş'ta Adem Ljajic performansıyla ligin 2. yarısına damga vurdu. Ligin ilk devresinde 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Sırp oyuncu 2. devre Beşiktaş'ın şahlanışında Burak Yılmaz'la birlikte baş aktörlerden biri oldu. Adem Ljajic 2. yarı 12 maçta 6 gol, 7 asist yaparak galibiyetlerde önemli rol oynadı. Fenerbahçe derbisinde cezalı olduğu için oynayamayan Adem, G.Saray maçında Şenol Güneş'in de en büyük kozlarından biri olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAdem Ljajic’ten süper istatistik
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri