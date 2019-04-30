Adem Ljajic’ten süper istatistik

Beşiktaş'ta Adem Ljajic performansıyla ligin 2. yarısına damga vurdu. Ligin ilk devresinde 2 gol 1 asistlik performans sergileyen Sırp oyuncu 2. devre Beşiktaş'ın şahlanışında Burak Yılmaz'la birlikte baş aktörlerden biri oldu. Adem Ljajic 2. yarı 12 maçta 6 gol, 7 asist yaparak galibiyetlerde önemli rol oynadı. Fenerbahçe derbisinde cezalı olduğu için oynayamayan Adem, G.Saray maçında Şenol Güneş'in de en büyük kozlarından biri olacak.
- Spor
- 30.04.2019
- Gazete
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