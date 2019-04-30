Fenerbahçe'de kriz! Oyunculara 4 aydır maaş ödenmiyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de maaş şoku yaşanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda, maaş ödeme konusunda diğer kulüplerden önde olduklarını söylemişti. Ancak Samandıra'dan gelen haberler bunun tam tersi.

30.04.2019 09:53 - Son Güncelleme: 30.04.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





