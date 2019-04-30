Fenerbahçe'de kriz! Oyunculara 4 aydır maaş ödenmiyor
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de maaş şoku yaşanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu'nda, maaş ödeme konusunda diğer kulüplerden önde olduklarını söylemişti. Ancak Samandıra'dan gelen haberler bunun tam tersi.
30.04.2019 09:53
- Son Güncelleme: 30.04.2019 09:53
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, son Samandıra ziyaretine dair bir detay paylaşmış ardından da "Maaş ödemeleri konusunda diğer kulüplerin önündeyiz" demişti.
Koç, ödemeler konusunda aksaklık yaşadıklarını ancak diğer kulüplere nazaran daha iyi durumda olduklarını belirtmişti.
Peki Fenerbahçe'de futbol takımında ödemeler ne durumda?
Samandıra'dan gelen bilgiler durumun pek iç açıcı olmadığı yönünde. Hatta Koç'un bu açıklaması futbolcular arasında büyük şaşkınlık yarattı.
KONUŞULAN BEDEL 17 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de futbolculara 2019 yılına dair hiçbir hak ediş ödenmiş değil. Takımın 4 aylık maaşı birikmiş durumda.