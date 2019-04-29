Yürek burkan görüntü! Josef Sural'ın eşi gözyaşları içinde ayrıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladının kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.



Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Gerçekten adeta kahrolduk. Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Kuzey Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize, Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.