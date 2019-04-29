Yürek burkan görüntü! Josef Sural'ın eşi gözyaşları içinde ayrıldı
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın, eşi ve kızları Alanya'dan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için Slovakya'ya giderken, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı oyuncusu Josef Sural'ın ailesini Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a bırakmak üzere uçağa aldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladının kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti.
Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum. Gerçekten adeta kahrolduk. Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Kuzey Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize, Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum." dedi.
"BRATİSLAVA'YA GİDİYORUM, GİDERKEN DE BIRAKMAK İSTEDİK"
Sural'ın cenazesinin bu gece Antalya'dan İstanbul'a yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ailesini de birazdan kendi uçağıma (ATA uçağı) alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten Brastislava toplantısına gidiyorum. Giderken de bırakmak istedik." ifadelerini kullandı.