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  • 29.04.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 12:54

lu ’ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Aytemiz 'un 28 yaşındaki Çek yıldızı , geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Josef Sural'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir’de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi.

Kayserispor - maçının ardından özel araç ile Alanya'ya yola çıkan Alanyasporlu futbolcular, ilk olarak Nevşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine geldi.

Kazada hayatını kaybeden futbolcu ve arkadaşlarının AVM'ye girerken kameralara yansıyan görüntülerinin ardından futbolcular daha sonra AVM'nin üst katında bulunan yemek katına çıktı.

Yemek siparişlerini veren Çek futbolcu ve arkadaşlarının oldukça neşeli olduğu kameralara yansırken futbolcular, yemeklerini yemelerinin ardından Nevşehir'den ayrılarak Alanya'ya hareket etti.

NELER OLMUŞTU?

Nevşehir'den Alanya'ya özel VIP minibüs ile giden oyuncular, şehre yakın bir mevkide trafik kazası geçirmiş, araçta bulunan Josef Sural hayatını kaybetmişti.

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