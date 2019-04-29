Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan futbolcu Josef Sural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Josef Sural kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde... Kayserispor ile oynanan maç sonucu özel bir minibüs ile Alanya'ya dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Josef Sural'ın ölüm nedeni belli oldu

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Josef Sural'ın ameliyatını gerçekleştiren hastaneden, kazayla ilgili resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Josef Sural'ın, hem kafa kemiklerinde, hem göğüs kemiklerinde, bacak ve kol kemiklerinde, ayak bileklerinde kırıklar vardı. Ekibimiz ameliyata alarak müdahale etti ancak iç kanaması olan hastadan geri dönüş alamayınca, hayatını kaybetti. Biz de çok üzgünüz. Böyle hazin bir olayla karşılaşmak bizi de şok etti, çok üzgünüz."

JOSEF SURAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANAN SURAL AMELİYATA ALINDI

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti! Sural ile ilgili kahreden detay

Kayserispor ile oynanan maç sonucu özel bir minibüs ile Alanya'ya dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2.5 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Elim kazada vefat eden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti. Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sural 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.

1 GOLÜ VARDI

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giymişti.

Çek golcü, forvette görev yapıyordu. 18 kez Çek Cumhuriyeti A Milli Takımı'nda forma giyen Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında Akdeniz ekibindeki tek golünü kaydetmişti.

TFF: Josef Sural için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."