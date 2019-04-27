Mücadeleye daha etkili başlayan konuk bordo mavililer, 16. dakikada Yusuf'un golüyle öne geçerken, Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi.
Maça etkili başlayamayan Ayew'i, sarı lacivertli taraftarlar ıslıkla protesto etti.
Mücadeleye daha etkili başlayan konuk bordo mavililer, 16. dakikada Yusuf'un golüyle öne geçerken, Kadıköy'de protesto sesleri yükseldi.
Maça etkili başlayamayan Ayew'i, sarı lacivertli taraftarlar ıslıkla protesto etti.
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