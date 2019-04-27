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  • 27.04.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 21:42

'de Başkan 'a büyük tepki

'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve ligde topladığı 34 puanla 14. sırada kalan 'de taraftarlar, ilk kez Başkan yönetimine tepki gösterdi.

Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a büyük tepki

'in 30. haftasında evinde ile karşı karşıya gelen 'de büyük isyan vardı...

Müsabakanın ilk yarısına tutuk başlayan ve 16. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düşen sarı lacivertlilerde, tribünleri dolduran taraftarlar, Ayew başta olmak üzere bazı oyunculara tepki gösterdi.

Islıkla bazı futbolcuları protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonlarına doğru yönetime ve Başkan 'a tepki göstermeye başladı.

tribünlerini dolduran taraftarlar, maçın son anlarına doğru "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" sözleriyle ilk kez Koç'a tepki gösterdi.

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