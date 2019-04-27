Kadıköy'de Başkan Ali Koç'a büyük tepki

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de büyük isyan vardı...

Müsabakanın ilk yarısına tutuk başlayan ve 16. dakikada kalesinde gördüğü golle geriye düşen sarı lacivertlilerde, tribünleri dolduran taraftarlar, Ayew başta olmak üzere bazı oyunculara tepki gösterdi.





Islıkla bazı futbolcuları protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonlarına doğru yönetime ve Başkan Ali Koç'a tepki göstermeye başladı.

Kadıköy tribünlerini dolduran taraftarlar, maçın son anlarına doğru "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe" sözleriyle ilk kez Koç'a tepki gösterdi.



