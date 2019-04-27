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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 15:51

Son dakika: - derbisinin tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maç programı açıklandı. - maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberine göre - derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi 5 Mayıs Pazar günü 19:00'da oynanacak!

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