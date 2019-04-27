Son dakika haberine göre Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi 5 Mayıs Pazar günü 19:00'da oynanacak!
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi 5 Mayıs Pazar günü 19:00'da oynanacak!
Ayrıntılar geliyor...
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