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Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

27.04.2019 21:44 - Son Güncelleme: 27.04.2019 21:46
Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere bitti.

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Fenerbahçe'ye puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Valbuena ile geldi.

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe'de 71. dakikada Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 53 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada kaldı.

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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