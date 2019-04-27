Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunurken 'Fener Ol' kampanyasına dair de çarpıcı bir ifadede bulundu. Başkan Koç, "İsmini vermek istemediğim bir Galatasaraylı kampanya için 500 bin TL bağış yaptı." dedi. Bu açıklama sonrası kafalarda tek bir soru oluştu... "O Galatasaraylı isim kim?" Kulislerde ise o ismin Ali Koç'un eniştesi İnan Kıraç olduğu konuşuluyor...

'O İSİM İNAN KIRAÇ DEĞİL'

İnan Kıraç iddiaları sonrası Ali Koç'tan açıklama: "Galatasaraylı birisinden 500 bin TL bağış geldi demiştim. Bunu İnan Kıraç'ın yaptığını yazmışlar. Kesinlikle İnan Kıraç ile alakası yok."

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç, 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okudu. Vehbi Koç kayınpederi, Rahmi Koç kayın biraderidir.

Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulundu. İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve Midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na sonra Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Claude Nahum ile birlikte Kıraça Şirketler Topluluğu'nu kurdu.

İnan Kıraç, 2000 yılında, Suna Kıraç ile birlikte; Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni kurdu. Daha sonra da 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur.

İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır.

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna ile 1969 yılında evlendi. Çocukları olmadı ama evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç (d. 29 Kasım 1984) adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edindiler.