Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.04.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 00:49

Son dakika... Anadolu Efes, son maça bıraktı

, play-off serisi dördüncü maçında Lassa ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 82-72 kazanmasıyla seride durum 2-2'ye geldi. 1 Mayıs Çarşamba günü 'nda oynanacak karşılaşma yükselen takımı belirleyecek.

Anadolu Efes, son maça bıraktı

, play-off serisi dördüncü maçında Lassa ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 82-72 kazanmasıyla seride durum 2-2'ye geldi. 1 Mayıs Çarşamba günü 'nda oynanacak karşılaşma yükselen takımı belirleyecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi. Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi

Müsabakaya 4-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa'ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın elinden bulduğu 8-0'lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.
Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük

kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.
İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika... Anadolu Efes, son maça bıraktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri