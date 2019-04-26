Son dakika... Anadolu Efes, son maça bıraktı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 82-72 kazanmasıyla seride durum 2-2'ye geldi. 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma final foura yükselen takımı belirleyecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi. Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi

Müsabakaya 4-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa'ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın elinden bulduğu 8-0'lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük

kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.

İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.