Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 30. hafta maçında karşılaştı. Ev sahibi takımın rakibine göre daha etkili oynadığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor aldığı bir puanla 39 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 36 yaptı. Çaykur Rizespor gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Medipol Başakşehir'i konuk edecek.