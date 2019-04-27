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  • 27.04.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:01

Maç sonucu: Çaykur 0-0 Demir Grup

'de 30. hafta maçında Çaykur ile Demir Grup Sivsaspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasından gol sesi çıkmadı.

Rize'de gol sesi çıkmadı

Çaykur ile Demir Grup 30. hafta maçında karşılaştı. Ev sahibi takımın rakibine göre daha etkili oynadığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor aldığı bir puanla 39 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 36 yaptı. Çaykur Rizespor gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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