Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 30. hafta maçında karşılaştı. Ev sahibi takımın rakibine göre daha etkili oynadığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Çaykur Rizespor aldığı bir puanla 39 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 36 yaptı. Çaykur Rizespor gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
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