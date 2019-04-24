Soldado kıymete bindi

Fenerbahçe'de Soldado'nun kıymeti varlığından çok yokluğunda ortaya çıktı! Alanya maçında pozisyona giremeyen, rakip savunmayı zorlayamayan, şut adamayan ve ilerde top tutamayan bir görüntü çizen Fenerbahçe'de İspanyol futbolcunun cezasının tek maç olması adeta teselli oldu. Sarı-Lacivertli ekipte ortaya çıkan bu tablo Soldado'nun önümüzdeki sezon takımda kalma şansını arttırdı. Soldado'nun en azından 2. forvet olarak olarak takımda kalabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için aldığı ücrette ciddi bir indirim yapması da şart gibi görünüyor.