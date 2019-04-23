Cezalı Medel bu hafta yok

Beşiktaş'ta karşılaşmadan önce Burak Yılmaz ve Şilili yıldız oyuncu Gary Medel sarı kartta ceza sınırında bulunuyordu. Şilili futbolcu Medel dünkü karşılaşmada sarı kart görünce Ankaragücü önünde cezalı duruma düştü. Bu arada sınırda olan bir başka futbolcu Burak Yılmaz dün Sivas deplasmanında kart görmeyince Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek...
- Spor
- 23.04.2019
- Gazete
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