CANLI | Sivasspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre, Diabate

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz

DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ





Maçtan notlar

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

QUARESMA SAKAT, CANER ERKİN CEZALI

Beşiktaş, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcunun yanı sıra sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek. Attığı gollerle Beşiktaş'ın ligdeki iddiasının devam etmesinde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Gary Medel, yarınki karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu, Sivas deplasmanında sarı kart görmesi halinde MKE Ankaragücü ile oynanacak 30. hafta maçında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 26. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 14, kırmızı-beyazlılar ise 11 gol attı. Geçen sezon Sivas'taki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 25 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.